Webinar: coronavirus, globalizzazione e reshoring

È in corso di svolgimento il webinar “La nuova geografia dell’acciaio: tra globalizzazione e reshoring” promosso da siderweb e che ha per protagonisti Antonio Gozzi (Ad del gruppo Duferco), Carlo Muzzi (giornalista esperto di geopolitica) e Gianfranco Tosini (economista e membro dell’Ufficio Studi di Siderweb).

L’evento si concentra sui cambiamenti che lo scoppio dell’epidemia scatenerà a livello internazionale. In particolare, saranno approfonditi tre aspetti: Carlo Muzzi si concentrerà sui risvolti geopolitici del post-Covid 19, Gianfranco Tosini sull’impatto sulle filiere produttive mondiali e Antonio Gozzi, intervistato dal direttore generale di siderweb Lucio Dall’Angelo, sulla risposta della siderurgia al profondo cambiamento in atto.

Per iscriversi al webinar, la cui partecipazione è gratuita, è sufficiente cliccare su questo link e registrarsi. Dopo la registrazione, dove saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione con la quale sarà possibile accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire il webinar esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

