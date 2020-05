Acciaio USA: produzione ancora in diminuzione

Versione stampabile

Nella settimana terminata il 2 maggio scorso, la produzione di acciaio grezzo degli Stati Uniti è stata di 1.144.000 tonnellate nette (con un tasso di utilizzo delle capacità del 51,1%), in calo del 39,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando il tasso di l'utilizzo delle capacità era stato dell'81,2%.

La produzione USA della settimana scorsa – i dati sono come sempre messi a disposizione da AISI, l’America Iron and Steel Institute – è diminuita dell'8,5% anche rispetto a quella precedente, quando era stata di 1.250.000 tonnellate nette e il tasso di utilizzo delle capacità del 55,8%.

La produzione aggiornata da inizio anno fino al 2 maggio 2020 è stata di 29.655.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo delle capacità del 77,5 percento, in calo dell'11% rispetto alle 33.338.000 tonnellate nette dello stesso periodo dell'anno scorso, quando il tasso di utilizzo delle capacità era dell'81,4%.

AISI spiega anche come la produzione di acciaio USA sia suddivisa per i vari distretti: Nord Est: 109; Grandi Laghi: 401; Midwest: 121; Sud: 476 e Ovest: 37, per un totale di 1144.