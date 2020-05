Acciaio: crollata la produzione di JSW Steel

Versione stampabile

JSW Steel ha prodotto 563mila tonnellate di acciaio grezzo nell'aprile 2020, con un calo del 60% rispetto al milione e 400mila tonnellate di tonnellate prodotte nello stesso mese dell'anno scorso.

La produzione totale di laminati piani è diminuita del 64%, a 344mila tonnellate, mentre quella dei lunghi è scesa del 73%, a 90mila tonnellate.

«Riconoscendo le formidabili sfide della catena di approvvigionamento interrotta, il calo senza precedenti della domanda, l'incertezza nel trasporto continuo di merci in entrata e in uscita attraverso le zone di contenimento in tutto il Paese e l'inadeguato flusso di credito verso l'industria – spiega JSW – sono state intraprese iniziative per ridurre la base di costi fissi, migliorare efficienza e trovare nuovi mercati e clienti per rimanere competitivi».