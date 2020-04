Borse europee in calo

Versione stampabile

Le borse europee chiudono la settimana in calo. In Italia contrazione record del Pil, ma il risultato è migliore rispetto alle previsioni degli analisti.

Borse – Giornata negativa per le borse europee: Milano cede il 2,09%, Londra il 3,50%, Parigi l'1,88%, Francoforte il 2,25% e Madrid l'1,86%. Brillanti le borse asiatiche: Tokyo conclude la seduta con un +2,14%, Taiwan con un +2,04%, Sydney con un +2,39%, Seul con un +0,7% e Mumbai con un +2,99%. Wall Street apre negativa: -1,40% per il Dow Jones, -1,09% per l’indice S&P 500 e -0,47% per il Nasdaq Composite.

Macroeconomia – Per trovare un risultato peggiore è necessario fare un balzo indietro di 25 anni. Questo l’andamento del Pil italiano nel primo trimestre del 2020, quando ha subito una contrazione del 4,7% sul trimestre precedente e del 4,8% sul medesimo periodo del 2019. Lo ha reso noto l’Istat. Nonostante la batosta, il dato è leggermente migliore rispetto alle previsioni degli analisti. Per il secondo trimestre le stime sono per un calo del PIL del 10,5%. Sul versante dell’occupazione, sempre l’Istat ha comunicato che a marzo è stata pari all’8,4%, a causa soprattutto della contrazione delle persone in cerca di lavoro, mentre il numero di occupati ha tenuto.

Negli USA; invece, si registra a marzo una contrazione del 7,5% dei consumi, un record negativo dal 1959.