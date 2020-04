Webinar siderweb: l’acciaio verso la “Fase 2”

Versione stampabile

È in corso di svolgimento il webinar organizzato da siderweb e che ha come tema: “La fase 2 dell’acciaio: tra fabbrica e mercato”.

Il ritorno alla produzione e l’avvicinarsi della fine del lockdown per le persone è una normalità che va riconquista, che comporterà alcune limitazioni e la necessità di ridisegnare alcuni paradigmi per l’industria nel suo complesso e per la filiera dell’acciaio.

Provando a fare tesoro del meglio emerso in questi mesi, trasformandolo in uno dei volani per la creazione di nuovo valore.

L’incontro online vede la partecipazione di Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi di siderweb) ed Emanuele Norsa (editor Kallanish).

A seguire due interviste faccia a faccia realizzate da Lucio Dall’Angelo (direttore generale di siderweb) con Giuseppe Pasini presidente di Confindustria Brescia e leader di Feralpi Group, uno dei maggiori player europei del settore e Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom con delega alla siderurgia.

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione attraverso questo link . Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.

Cliccare qui per prendere visione dell’informativa privacy.