Acciaio Usa: torna a scendere la produzione

Nella settimana terminata il 25 aprile scorso, rende noto l’American Iron and Steel Institute (Aisi) la produzione di acciaio grezzo negli Stati Uniti è stata di 1.250.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo delle capacità del 55,8% e in calo del 33,9% rispetto alle 1.892.000 tonnellate nette nella stessa settimana del 2019, quando l'utilizzo delle capacità era stata dell'81,3%.

La produzione della settimana scorsa è diminuita del 2,1% anche rispetto a quella precedente, quando era stata di 1.277.000 tonnellate nette e il tasso di utilizzo delle capacità era stato del 57%.

La produzione da inizio anno fino al 25 aprile 2020 è stata di 28.850.000 tonnellate nette, con un tasso di utilizzo delle capacità del 75,4% e in calo dell'8,3% rispetto alle 31.449.000 tonnellate nette nello stesso periodo dell'anno scorso, quando il tasso di utilizzo della capacità era stato dell'81,5%.

Come sempre Aisi fornisce anche la suddivisione il tonnellaggio della produzione settimanale di acciaio per distretti: Nord Est: 127; Grandi Laghi: 437; Midwest: 132; Sud: 501 e Ovest: 53, per un totale di 1250.