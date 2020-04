L'automotive Ue riaccende i motori

Versione stampabile

L’automotive europea riaccende I motori. Il colosso tedesco Volkswagen ha annunciato di aver riavviato la produzione della Golf nel sito di Wolfsburg. Il riavvio al momento verrà comunque fatto a capacità ridotta, 15% del normale, con circa 8000 addetti, anche per poter verificare nella pratica l’efficacia dei protocolli di protezione dei dipendenti studiati nelle scorse settimane.

Volkswagen pensa di riuscire a produrre circa 1.400 auto questa settimana, per poi assestarsi attorno a 6mila dalla prossima settimana.

Una buona notizia anche per i fornitori italiani che proprio dal 4 maggio potranno tornare pienamente operativi grazie all’inserimento dei codici Ateco 29 e 30 nell’ultimo DPCM.

Anche BMW ha annunciato di aver rimesso in marcia la propria fabbrica di motori e di essere prossima alla riaccensione dello stabilimento di Goodwood il 4 maggio

Restando in Inghilterra Nissan non ha ancora annunciato riaperture anche perché al momento la fabbrica resta convertita per la produzione di DPI, mentre Jaguar e Land Rover dovrebbero ripartire dal 18 maggio.

Dalla lista non resta esclusa nemmeno FCA che ha confermato da oggi la riapertura annunciata del sito abruzzese di Atessa specializzato nella produzione di veicoli commerciali.

La speranza quindi è che dopo alcune settimane di rodaggio per tener sotto controllo i contagi, il motore dell’auto europea possa tornare a girare a livelli sostenibili per garantire il riavvio della filiera.