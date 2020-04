Coronavirus, governo: «Senza Covid, Pil a +0,6%»

Versione stampabile

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e la relazione alle Camere per chiedere l'autorizzazione allo scostamento di bilancio, in vista del nuovo decreto.

«Se non si fosse materializzato il cigno nero della crisi epidemica – è scritto nella bozza del Def – l'economia italiana avrebbe potuto registrare un ritmo di crescita in graduale miglioramento nell'anno in corso. Tale ripresa avrebbe condotto ad una modesta espansione nel primo trimestre dell'anno, rendendo raggiungibile la previsione di crescita annua dello 0,6% formulata a settembre 2019».

Il nuovo decreto in arrivo dovrebbe contenere un pacchetto di misure per una «drastica semplificazione in settori cruciali per il rilancio degli investimenti che interesserà appalti, edilizia, commercio e controlli», si legge ancora nella bozza, in cui si spiega che «l'emergenza Covid-19"impone di accelerare il processo di digitalizzazione e, in alcuni casi, di adottare misure di deroga, eccezionali o comunque temporanee, nel rispetto dei principi generali».

Secondo il governo l'emergenza Covid-19 inciderà su consumi e investimenti, che crolleranno di una percentuale a due cifre. Secondo le previsioni contenute nella bozza del Def, i consumi dovrebbero registrare quest'anno un calo del 7,2% e gli investimenti fissi lordi del 12,3%. Le esportazioni sono previste in calo del 14,4% e le importazioni del 13,5%.