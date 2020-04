Webinar: siderweb si interroga sul futuro

Versione stampabile

Il ritorno alla produzione si sta ormai consolidando a livello nazionale e internazionale. E dopo la riapertura – in sicurezza – delle aziende si avvicina anche la fine del lockdown per le persone.

È una normalità che va riconquista, che comporterà alcune limitazioni e la necessità di ridisegnare alcuni paradigmi per l’industria nel suo complesso e per la filiera dell’acciaio.

Un nuovo paradigma che partendo dalla fabbrica arrivi al mercato, provando a fare tesoro del meglio emerso in questi mesi, trasformandolo in uno dei volani per la creazione di nuovo valore.

Tutto questo sarà al centro del webinar “La fase 2 dell’acciaio: tra fabbrica e mercato” promosso da siderweb e che avrà per protagonisti Giuseppe Pasini presidente di Confindustria Brescia e leader di Feralpi Group, uno dei maggiori player europei del settore e Gianni Venturi, segretario nazionale Fiom con delega alla siderurgia.

L’incontro virtuale si terrà mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 11 e per iscriversi – la partecipazione è gratuita – è possibile utilizzare questo link e registrarsi. Dopo la registrazione, in cui saranno richiesti nome, cognome, indirizzo mail e azienda di appartenenza, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. Iscrivendosi dal link precedente sarà possibile interagire con i relatori e porre domande in diretta. Per chi volesse invece seguire l’evento esclusivamente come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.