Coronavirus: Liberty Magona riavvia gli impianti

Versione stampabile

PIOMBINO – Liberty Magona riparte domani con la linea di decapaggio, zincatura e slitting, ma a capacità ridotta al solo fine di rispondere alle esigenze della filiera sanitaria.

La verniciatura ripartirà INVECE lunedì 27 aprile sempre per non bloccare la filiera sanitaria legata ai codici ATECO permessi. Azienda e sindacati hanno firmato il protocollo di prevenzione sanitaria per la ripartenza che recepisce tutte le raccomandazioni del Governo e della Regione Toscana.

Il 4 maggio, informa l’azienda, la produzione riprenderà a pieno regime qualora il Governo autorizzasse la ripartenza.