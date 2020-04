Ex Ilva: al via il confronto sulla Cigo Covid-19

Versione stampabile

TARANTO - Sono iniziati ieri gli incontri di “area” nello stabilimento ArcelorMittal di Taranto tra azienda e sindacati per l’aggiornamento della gestione della Cassa integrazione ordinaria con la causale Covid-19. Ammortizzatori sociali chiesti dalla multinazionale per un numero massimo di 8.173 addetti.

In merito all’area Acciaieria, l’azienda ha reso noto che l’attuale assetto di marcia non subirà modifiche e che quindi si continuerà a marciare con due colate continue.

Il numero dei lavoratori collocati in Cigo-Covid 19 è così suddiviso: 282 su 304 per il personale di Esercizio (Ese) dell’Acciaieria 1; 39 su 431 per il personale Ese dell’Acciaieria 2; 62 su 109 del reparto IFP-Cob (Indicatori fattori produttivi); 75 su 297 per i Servizi Acciaieria (Sac); 76 su 201 per la Manutenzione elettrica (Mea); 71 su 204 della Manutenzione meccanica acciaieria (Mma).

Oggi e domani sono invece convocate riunioni per Area Ghisa, Area Officine centrali, Magazzino e Staff, Area Logistica, Energie e Qualità e Area Laminazione.