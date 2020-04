Tenova: Roberto Pancaldi nuovo Ceo

Versione stampabile

Tenova ha annunciato oggi la decisione di riorganizzare la propria attività e di rivedere di conseguenza la struttura di governance.

«Le modifiche – viene spiegato in una nota – hanno lo scopo di consolidare Tenova attorno alle due attività in cui opera l'azienda - metalli e miniere - in modo da concentrarsi meglio sulle priorità specifiche, sull'approccio del mercato e sulla presenza globale di ciascuno».

Nel contesto di questa riorganizzazione, «il ruolo di Ceo di Tenova è stato assegnato a Roberto Pancaldi (nella foto di testa), precedentemente Ceo della divisione Metalli, mentre Andrea Lovato, ex Ceo di Tenova, assumerà il ruolo di Ceodi TAKRAF».

Questo cambiamento «lascerà maggiore autonomia ai rispettivi amministratori delegati nello sviluppo delle loro attività e nella costruzione della loro sostenibilità a lungo termine mentre si concentrano sul consolidamento e sulla continuità a breve termine».