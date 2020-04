Covid-19: incentivi alle imprese per il contrasto all’emergenza

Versione stampabile

Dopo “Cura Italia” il Governo Conte sta mettendo a punto una serie di misure trasversali volte a favorire l'economia del Paese in lotta contro il Covid-19. Ora è alle prese con il “Decreto Aprile” che sfornerà ulteriori misure volte a rafforzare quelle già adottate per arginare i danni prodotti da Covid-19 e per sostenere l’inizio “Fase 2” prevista per il 4 maggio. A queste si affiancano quelle di carattere regionale che rafforzano ed estendono la portata di quelle nazionali per cercare di mettere argine alla grave emergenza che sta colpendo anche la nostra economia. Siderweb, in collaborazione con IBS – società di consulenza guidata da Alberto Bertolotti, che ha attivato l’unità di crisi IBSos Covid-19 – propone i provvedimenti più importanti varati nella settimana precedente. Qui di seguito i più importanti della settimana dal 13 al 17 aprile.

Continua lo stop ai versamenti per imprese e professionisti sotto i 2 milioni di euro sino al 31/05 e quello delle ritenute per le società sportive sino al 30/06: i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione (o in un massimo di 5 rate mensili), a partire dal termine della proroga concessa.

Moratoria sui prestiti: le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e le ditte individuali aventi sede in Italia e non classificate come esposizioni deteriorate beneficiano di una moratoria straordinaria congelando fino al 30 settembre linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza

Garanzie di Sace: 200 miliardi di euro volti ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al termine del 2020 concedendo garanzie in favore di banche e altre istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese stesse; misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese liberando ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export.

Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI: l’importo massimo garantito sale a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale almeno al 90% per tutti i finanziamenti fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 100% nel rispetto di alcune condizioni.

Garanzia dello Stato a favore di CDP per fornire provvista alle banche che finanziano imprese medio grandi che non beneficiano del Fondo PMI.

Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa: permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. La misura si applica anche a mutui concessi da meno di un anno.

Previsto, per tutto il 2020, un credito d’imposta per la salubrità dei luoghi di lavoro, nelle aziende e negli studi, al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro. La misura è pari al 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 20.000 euro ad azienda e fino a copertura dei 50 milioni di euro stanziati.

Stanziati anche da Invitalia 50 milioni di euro a favore delle aziende italiane per progetti (da 200.000 a 2 milioni di euro), finalizzati all’ampiamento e/o alla riconversione dell’attività d’impresa volta alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale. L’agevolazione che prevede un finanziamento a tasso zero sino al 100% dell’operazione, potrebbe trasformarsi in un contributo a fondo perduto del 100% dell’investimento se la produzione verrà effettuata in 15 gg.

In vista dell’emanazione del cosiddetto Decreto Aprile, è allo studio la possibilità di rinnovare il credito d’imposta sugli affitti di botteghe e negozi, previsto nella misura del 60% dell’ammontare del canone d’affitto, ed estenderlo a tutte le imprese e a tutti gli immobili ad uso non abitativo colpiti dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, anche per i mesi di aprile e maggio.

Rinnovato, invece, il bonus pubblicità che cambia volto grazie alle modifiche introdotte dal decreto Cura Italia. L’agevolazione, che mette a disposizione 27,5 milioni di euro, verrà concessa nella misura unica del 30% del valore di tutti gli investimenti e non più sul valore incrementale. La prenotazione delle risorse dovrà essere effettuata tra 01/09 e il 30/09; restano valide quelle fatte entro il 31/03.

