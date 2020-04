Coronavirus: crollo ordini per macchine utensili

Versione stampabile

Gli ordini di macchine utensili, nel primo trimestre di quest’anno, sono calati dell’11% rispetto al 2019, con un autentico crollo (-41,3%) di quelli relativi al mercato interno, mentre la raccolta ordini al’estero è invece scesa del 4,4%, con un dato penalizzante a marzo dopo due mesi positivi

Il dato è contenuto nell’ultimo report rilevazione del Centro Studi & Cultura dell’Ucimu, l’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione.

«La situazione per i costruttori italiani non può che peggiorare visto che le nostre fabbriche sono chiuse ormai da parecchie settimane, mentre molti dei nostri competitors - tedeschi in testa - continuano a lavorare e quindi possono rispondere positivamente alle richieste del mercato internazionale», commenta il presidente di Ucimu Massimo Carboniero.

«A più di quattro settimane dal lockdown, considerato che molte imprese stanno già operando secondo le misure definite dalle autorità di governo nel Dpcm del 14 marzo, chiediamo che anche noi costruttori di macchine utensili, robot e automazione si possa riprendere la nostra attività seguendo gli stessi protocolli».