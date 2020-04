Coronavirus: «L’automotive si salva tutta insieme»

Versione stampabile

«Il riavvio ordinato della produzione nell'intera catena del valore dell'industria automobilistica è impossibile senza uno stretto coordinamento» L’appello, che diventa la proposta di un “contratto” tra i player del settore, viene da Acea (European automobile manufacturers' association) e Clepa (European association of automotive suppliers) e può essere letto cliccando sull’icona )

Tutti gli attori della catena del valore, secondo le due associazioni, dovrebbero impegnarsi per «un tempestivo aumento delle capacità di produzione, coordinato tra tutti i partner a monte e a valle in un contesto economico e sanitario difficile e continuo. Ciò riguarda progetti, impianti di produzione nonché capacità logistiche e, se necessario, anche la considerazione delle potenziali esigenze critiche delle parti coinvolte. Considerare gli effetti degli arresti di produzione in una regione sulla disponibilità dei componenti necessari per il proseguimento della produzione in altre parti del mondo».

Tra gli aspetti interessanti della proposta c’è quello relativo alla necessità di «mantenere la liquidità», perché «questo settore può emergere in modo sostenibile da questa crisi solo se tutti gli attori rispettano i termini contrattuali concordati, in particolare per quanto riguarda i pagamenti, la ricezione e la consegna tempestiva di prodotti ordinati, investimenti, attrezzature, servizi di sviluppo e ingegneria e inventari creati da ordini, con l'obiettivo di evitare di imporre costi non necessari o costi aggiuntivi ai partner, con l'obiettivo di garantire un catena del valore sano».