Liberty Steel Europa: Roland Junck presidente e Ceo

Resistere alla tempesta del Covid-19 e preparare la ripresa. Questi gli obiettivi che Sanjeev Gupta ha affidato al nuovo consiglio di amministrazione del gruppo Liberty Steel, la cui composizione è stata ufficialmente comunicata oggi. La società anglo-indiana si avvarrà, oltre che di manager già appartenenti a GFG Alliance, anche di amministratori esterni non esecutivi in qualità di esperti.

Gupta conserva la presidenza del Cda, affidando a Roland Junck (nella foto di testa), il ruolo di presidente e Ceo ad interim delle aziende britanniche ed europee. Greg Jones, già della divisione InfraBuild, è stato invece nominato Ceo di Liberty Steel Usa, con l’incarico di supervisionare la trasformazione aziendale. Il nuovo Coo del gruppo sarà Arnaud de Weert, precedentemente amministratore delegato di Alvance Alluminium, mentre rimane al suo posto, con l’incarico di Cfo, V Ashok. A supervisionare le attività in Australia e Usa sarà Dak Patel, che conserva anche il ruolo di direttore esecutivo e amministratore delegato di InfraBuild. I due amministratori esperti saranno l’australiano Ray Horsburgh, uomo d’affari e veterano all’industria siderurgica, e Paul Struijk, specialista del settore minerario.

«Il nuovo consiglio di amministrazione - si afferma in una nota della società - supervisionerà la strategia di investimenti del gruppo, compreso l’obiettivo di Liberty Steel di diventare una società ad emissioni zero entro il 2030. Il focus immediato sarà quello di resistere alla tempesta economica provocata dalla crisi Covid-19 e garantire che il business sia ben preparato per quando arriverà la ripresa».

Sanijeev Gupta, dal canto suo, spiega che «questo è un passo importante in quanto completiamo il consolidamento delle attività siderurgiche di GFG Alliance nel Gruppo Liberty Steel. Sono orgoglioso del gruppo dirigente che abbiamo riunito, che comprende alcuni dei nomi più esperti nel settore mondiale dei metalli. Il focus immediato del consiglio di amministrazione sarà quello di gestire l’impatto del Covid-19 sulle nostre persone, attività e clienti, e garantire che il gruppo sia pronto a recuperare velocemente in futuro».

Roland Junck, che assume l’incarico di guidare il gruppo nel Regno Unito e in Europa, che comprende anche lo stabilimento italiano della Magona, è ritenuto una figura di grande esperienza nell’industria siderurgica. Precedentemente è stato amministratore delegato di ArcelorMittal e presidente di British Steel.

Nel frattempo viene reso noto che il consolidato del Gruppo Liberty Steel verrà costituto a Singapore e avrà una chiusura di esercizio al 31marzo 2020 per garantire che la sua prima serie di consolidati contabili rifletta prestazioni finanziarie normalizzate dalla crisi Covid-19. Baker Tilly International è la società di revisione nominata dal gruppo.