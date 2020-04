‘A Steem for Steel’: il progetto ora è digitale

Versione stampabile

«Il periodo che stiamo vivendo è complesso anche per la scuola italiana che deve continuare ad assolvere i propri impegni formativi e garantire l’evoluzione del sistema culturale del nostro Paese. In questo contesto la tecnologia è diventata un ottimo alleato, uno strumento in grado di agevolare la didattica e di essere punto di riferimento per tutto l’ecosistema scolastico».

A dirlo sono gli organizzatori del progetto ‘A Steem for Steel’ (l’iniziativa ideata da Raffaella Poggio, che ne è il direttore e promossa da Fondazione Marcegaglia con il patrocinio di Federacciai) che, spiegano, «prosegue e si evolve, mettendo in campo pratiche digitali e nuove modalità di interazione e collaborazione tra studenti, insegnanti e aziende».

“#VulnerabiliMaResilienti è l’hashtag scelto per questa nuova fase del progetto «che indica come, nonostante le debolezze e le difficoltà, l’uomo sia capace di rialzarsi e di non arrendersi; allo stesso modo dell’acciaio che può essere riutilizzato infinite volte senza mai perdere la propria consistenza e resistenza», spiega Raffaella Poggio. «’A Steem for Steel’ è stato ripensato in un format completamente digitale, sfruttando la tecnologia oggi a disposizione dei ragazzi e la loro capacità di condividere idee, lavorando a un progetto anche a distanza, a partire dagli Innovation Camp».

Due se ne sono svolti proprio in questi giorni nella nuova versione digital, che hanno visto sfidarsi gli studenti del Liceo Classico e Linguistico Virgilio e dell’Istituto Superiore Fermi di Mantova e quelli dell’Istituto Aleardi di Verona e dell’I.I.S. Carlo Beretta di Gardone Val Trompia (BS), assistiti da aziende del territorio: Gruppo Marcegaglia e Acciaierie Venete.

«Pur nell’incertezza del momento, questa situazione si è trasformata nell’opportunità per i giovani di mettere in campo le loro competenze digitali, di sviluppare la loro creatività affrontando una problematica aziendale concreta e imparando a condividerne i diversi punti di vista», afferma Maurizio Dottino, Corporate Human Resources Director di Gruppo Marcegaglia, mentre per Giuseppe Minnici, Direttore del personale di Acciaierie Venete, «è grazie alla tecnologia digitale che abbiamo potuto ricalibrare il progetto e rendere le attività fruibili dai ragazzi costretti a studiare da casa».

Per l’Innovation Camp Marcegaglia, il successo è andato al team del Liceo Classico e Linguistico Virgilio di Mantova: Giulio Mazzoni, Asia Giavara, Eleonora Solidoro, Leonardo Luppi, Valeria Zentilini. Per l’Innovation Camp Acciaierie Venete si è imposto il team dell’Istituto Aleardo Aleardi - International School of Verona: Antonina Bekysh, Federica Belloni, Carlotta Bonomini, Adele Casella, Martina Gianmoena

Il team vincitore di ogni Innovation Camp accederà alla competizione nazionale: la Steel League, dove i ragazzi, a partire dal prossimo 14 Aprile, si sfideranno su Instagram per comunicare ai loro coetanei i temi della sostenibilità, l’economia circolare e dell’innovazione.