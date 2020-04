Coronavirus, il webinar: l’impatto sulla congiuntura

Versione stampabile

È in corso di svolgimento il webinar “Covid-19: l’impatto sulla congiuntura. Mercato, prezzi e trend d’acciaio tra il 2019 e il 2020” organizzato da siderweb e che prevede – dopo gli interventi del responsabile dell’Ufficio studi siderweb Stefano Ferrari; di Emanuele Norsa, editor Kallanish e di Achille Fornasini, Chief Analyst & Partner siderweb – un’intervista faccia a faccia con Alessandro Banzato Presidente di Federacciai che risponderà alle domande di Lucio Dall'Angelo, direttore generale di siderweb, sui temi di attualità e sulle prospettive future per la filiera dell'acciaio.

Per iscriversi è possibile utilizzare il seguente link, dopo la registrazione, in cui semplicemente saranno richiesti nome, mail e azienda, verrà inviata una comunicazione attraverso la quale poter accedere all’evento. I posti sono limitati, ma per chi volesse invece seguire l’evento solo come spettatore è prevista una diretta sul canale youtube di siderweb.