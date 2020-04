Covid-19: incentivi alle imprese per il contrasto all’emergenza

Versione stampabile

Dopo "Cura Italia" il Governo Conte sta mettendo a punto una serie di misure trasversali volte a favorire l'economia del Paese in lotta conto il Covid-19. A queste si affiancano quelle di carattere regionale che rafforzano ed estendono la portata di quelle nazionali per cercare di mettere argine alla grave emergenza che sta colpendo anche la nostra economia. siderweb, in collaborazione con IBS – società di consulenza guidata da Alberto Bertolotti, che ha attivato l’unità di crisi IBSos Covid-19 – propone ogni lunedì i provvedimenti più importanti varati nella settimana precedente. Qui di seguito i più importanti della settimana dal 30 marzo al 3 aprile.

Ancora in campo Invitalia che stanzia 50 milioni di euro a favore delle aziende italiane per progetti (da 200.000 a 2 milioni di euro), finalizzati all’ampiamento e/o alla riconversione dell’attività d’impresa volta alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale a supporto del contrasto e del contenimento del Covid-19.

L’agevolazione che originariamente copriva il 75% dell’operazione, con un finanziamento a tasso zero dalla durata massima di 84 mesi comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento, con il recente intervento di Mediocredito Centrale è arrivata a coprire il 100% dell’investimento e sarà trasformabile in un contributo a fondo perduto dell’intero investimento qualora la produzione avvenga in 15 gg.

Da Regione Lombardia 7,5 milioni di euro a fondo perduto per finanziare progetti di ricerca volti a sostenere l’identificazione di terapie, sistemi diagnostici, di protezione e d’analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze virali del futuro. I progetti, presentabili fino al 20 Aprile , saranno finanziati sino al 100% dell’investimento ed al massimo per 1 milione di euro.

E ancora, per far fronte a questo momento di emergenza, Regione Lombardia offre la possibilità a PMI e grandi imprese di ottenere finanziamenti rimborsabili in 36 mesi a tasso 0, sino a 1,5 milioni di euro per azienda.

In campo anche Cassa Depositi e Prestiti che, oltre al pacchetto moratorie e dilazioni in collaborazione con ABI, mette a disposizione un plafond da 7 miliardi di euro per esigenze di capitale circolante, investimenti e altre attività in partnership con il sistema bancario.

Infine, INAIL: posticipata l’apertura del bando ISI 2019 che avrebbe dovuto prendere il via il 16 aprile con la prima fase dedicata all’inserimento online delle domande. L’istituto ha rimandato al 31 maggio la pubblicazione delle nuove date per l’avvio della procedura, salvo prevedere un ulteriore slittamento qualora dovessero persistere restrizioni tali da non garantire un’ampia platea di partecipanti.

IBSos Covid-19 è contattabile al 328/8891617.