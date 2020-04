Coronavirus: appello di Eurofer all'Europa

Versione stampabile

«Per l'acciaio la situazione è diventata critica. Avevamo già perso circa il 25% della nostra forza lavoro e il 20% dei volumi di produzione tra il 2009 e il 2019 a causa della massiccia capacità globale di acciaio in eccesso e delle distorsioni commerciali. La significativa flessione della domanda siderurgica dell'Ue nel 2019 ha reso inefficaci le protezioni dell'Ue per l'acciaio e la nostra industria sta lottando per la sua sopravvivenza».

Ad esprimersi così, in una lettera inviata alla presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen, sono Geert Van Poelvoorde e Axel Eggert, presidente e direttore generale di Eurofer, i quali poi affermano che «con tutti gli strumenti a loro disposizione, i governi e l'Ue dovrebbero impedire a Covid-19 di dare il colpo di grazia alla nostra industria, un settore che è stato più volte riconosciuto come strategico per l'Unione», ricordando che «l'industria siderurgica dell'UE è anche l'unico settore industriale a livello globale che ha proposto un piano globale per l'acciaio verde. Tutti questi sforzi possono essere vani se non viene intrapresa alcuna azione rapida».

Secondo Poelvoorde e Eggert c'è «la necessità di un'azione immediata nell'ambito delle garanzie siderurgiche dell'UE attualmente in fase di revisione: riflettendo sull'implosione senza precedenti del mercato europeo dell'acciaio, gli attuali livelli delle quote devono essere drasticamente ridotti immediatamente per un periodo di sei mesi e di circa il 75% per allinearli alla situazione devastante. In cambio, il livello tariffario del 25% potrebbe essere leggermente ridotto. Un'ulteriore revisione della situazione potrebbe essere effettuata per l'ultimo trimestre 2020 e oltre».

Per quanto riguarda la decisione del Consiglio europeo di attuare un "sistema di gestione delle crisi più ambizioso e di ampia portata all'interno dell'UE", Eurofer propone di prendere in considerazione «un regolamento che impone restrizioni all'importazione di acciaio legate alla crisi e alla sicurezza in base all'articolo 207 del TFUE. Questa disposizione consente l'adozione di tutte le misure appropriate per attuare la politica commerciale comune, comprese le restrizioni all'importazione di emergenza al di fuori del contesto delle misure di salvaguardia, che sono consentite ai sensi dell'articolo XXI del GATT 1994», ma non solo.

Si richiede «Il riconoscimento delle acciaierie come "essenziali" per la lotta dell'Ue e degli Stati membri contro Covid-19 e incoraggiare i governi regionali e locali a mantenerle operative durante questa crisi», oltre ad «aiuti per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi di Co2 nei prezzi dell'energia elettrica nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (EU ETS): ripristinare la compensazione dei costi indiretti basata sul benchmark dall'attuale massimo del 75% all'85% originale e concordare di applicarla in tutti gli Stati membri». Eurofer, poi, chiede alla Commissione europea di «introdurre una "clausola di forza maggiore" nell'ETS dell'UE per garantire che i tagli alla produzione e ai tagli alle emissioni di Co2 correlati a Covid-19 non ridurranno la quantità di assegnazione di certificati post-2020».

Quanto alla «flessibilità delle norme dell'Ue in materia di aiuti di Stato, consentendo un rapido sostegno all'industria e ai clienti», Poelvoorde e Eggert dicono che «dovrebbe essere ulteriormente estesa ove opportuno. Vorremmo anche sottolineare che saranno necessari ingenti investimenti per la transizione della nostra industria verso la neutralità climatica. Vogliamo pertanto continuare la discussione a livello nazionale e dell'Ue portando a un "Green Deal sull'acciaio"».