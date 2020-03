Versione stampabile

Era inevitabile: il tintinnio delle lamiere di acciaio che si accumulavano gli ricordava sempre il destino di un mercato contrastato. Avrebbe potuto essere questo l’incipit scelto dal grande Gabriel Garcia Marquez se al posto de “L’amore ai tempi del colera” avesse scritto “L’acciaio ai tempi del coronavirus”.

Un titolo che invece siderweb ha scelto per il proprio webinar di approfondimento dedicato a macroeconomia mercato e prospettive in Italia e all’estero del settore siderurgico.

L’appuntamento è fissato per martedì 31 marzo dalle 11 alle 12. On-line, moderati dal direttore di siderweb Davide Lorenzini, interverranno il responsabile dell’ufficio studi di siderweb Stefano Ferrari e Emanuele Norsa editor di Kallanish.

L’idea è quella di dare vita ad un evento interattivo che dopo una breve presentazione dei relatori lasci ampio spazio a domande e testimonianze da parte dei partecipanti.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

I posti sono limitati.

Per chi volesse seguire l’evento sui canali social di siderweb, saranno disponibili le dirette Facebook e YouTube.