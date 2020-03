Appello d’acciaio per la solidarietà

Versione stampabile

L’appello arriva da Brescia, e da un’azienda, la Beretta, che non potendo produrre le armi per cui è famosa ha deciso di mettere le proprie tecnologie a servizio della solidarietà ed in particolare quelle della stampa 3D.

Alcuni dipendenti hanno infatti diffuso sui propri social network questo appello:

«Appello urgente da parte del nostro Presidente Franco Gussalli Beretta: stiamo dando una mano con le nostre stampanti 3D per produrre valvole per le maschere respiratorie d'emergenza per l'Ospedale Civile di Gardone Valtrompia - quelle ideate dal Dottor #RenatoFavero e ISINNOVA per trattare i pazienti colpiti da #COVID19. Ne abbiamo già prodotte un primo lotto, ma ora abbiamo finito la polvere necessaria a produrne altre e il nuovo ordine non arriverà fino a venerdì. Se qualcuno in Italia avesse disponibile polvere #DuraformHST della 3D Systems Corporation lo preghiamo di contattarci scrivendo a vincenzo.maffi@beretta.com».

Un appello a cui anche siderweb ha deciso di dare visibilità nella speranza che tra la community di acciaio possa essere presente qualcuno che possa mettere a disposizione la polvere metallica. Materia prima che al posto di finire in prototipi di armi, finirà in dispositivi che possono salvare la vita in un momento difficile per l’intero Paese.