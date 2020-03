Acciaio: produzione mondiale in aumento a febbraio

Versione stampabile

A febbraio, quando ancora gli effetti della tragica epidemia da coronavirus non avevano ancora manifestato il pieno potenziale, la produzione mondiale di acciaio grezzo per i 64 Paesi che si riconoscono nella World Steel Association è stata di 142,4 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,1% rispetto a febbraio 2019.

La produzione cinese per febbraio 2020 è stata di 74,8 milioni di tonnellate, con un aumento del 5%. L'India ha prodotto 9,6 milioni di tonnellate, con un aumento dell'1,5%. Il Giappone ha prodotto 7,9 milioni di tonnellate, con un aumento del 2,2%.

Nell'Ue, l'Italia ha prodotto 2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, in crescita dello 0,1% rispetto a febbraio 2019. La Francia ha prodotto 1,2 milioni di tonnellate, con un calo dell'1,3%. In Germania la produzione è stata di 2,9 milioni di tonnellate, in calo del 12% rispetto a febbraio 2019, un chiaro segnale di come anche la locomotiva tedesca stia vivendo un avvio d'anno di difficoltà.

Gli Stati Uniti hanno prodotto 7,2 milioni di tonnellate di acciaio grezzo, con un incremento del 3,0% rispetto a febbraio 2019.

La produzione brasiliana per febbraio 2020 è stata di 2,7 milioni di tonnellate, in calo dell'1,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

La produzione della Turchia è stata di 2,9 milioni di tonnellate, in aumento dell'8,2% rispetto a febbraio 2019.

L’Ucraina ha prodotto 1,7 milioni di tonnellate il mese scorso, in aumento dell'1,2% rispetto a febbraio 2019.

