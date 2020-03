Acciaio Usa: la produzione è in calo

Versione stampabile

La produzione di acciaio grezzo degli Stati Uniti, nella settimana terminata il 14 marzo è stata di 1.878.000 tonnellate nette, con un calo dell'1,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e dell’1,3 percento rispetto alla settimana precedente

La produzione da inizio anno fino al 14 marzo, spiega l’American Iron and Steel Institute (Aisi), «è stata di 20.131.000 tonnellate nette: in aumento dello 0,4% rispetto alle 20.055.000 tonnellate nette nello stesso periodo dell'anno scorso».

Suddivisa per distretti, ecco la produzione per la settimana scorsa, in migliaia di tonnellate nette: Nord Est: 225; Grandi Laghi: 689; Midwest: 202; Sud: 707 e Ovest: 55.

Come sempre Aisi specifica che «il tonnellaggio di produzione di acciaio grezzo fornito in questo rapporto è una stima. Le cifre sono raccolte dal tonnellaggio di produzione settimanale fornito dal 50% dei produttori nazionali combinato con i dati di produzione mensili per il resto».