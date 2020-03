“PANorami”: coronavirus, Italia ed Europa divise?

Versione stampabile

Attualità in primo piano. Fedele a quello che è il principio cardine sul quale si basa l’idea che ne è all’origine, l'ultima puntata di “PANorami”, la nuova video-rubrica di siderweb – curata dal sociologo della comunicazione Massimiliano Panarari – affronta oggi un tema di stringente attualità: il confronto tra Italia ed Europa sulle misure economiche per far fronte all’emergenza.

Di fronte all’emergenza coronavirus l’Italia rischia di ritrovarsi sostanzialmente da sola, anche se le istituzioni comunitarie sembrano orientate ad accettare l’idea che il nostro Paese possa incrementare il proprio deficit per finanziare le contromisure.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. Insegna all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani «La Stampa», «Il Mattino di Padova», «Il Piccolo» e «Giornale di Brescia», collabora con «L’Espresso» e «Il Venerdì di Repubblica», e ora anche con siderweb