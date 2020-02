Ex Ilva, Morselli: «Pre-accordo possibile»

Versione stampabile

TARANTO – «L'Ad Lucia Morselli ci ha riferito che il pre-accordo è possibile e non è escluso che possa arrivare tra oggi e domani. In seguito la trattativa proseguirà per i necessari approfondimenti». È quanto riferiscono fonti sindacali dopo l'incontro di questa mattina nello stabilimento di Taranto tra la Morselli e i coordinatori di fabbrica di Fim, Fiom e Uilm per gli aggiornamenti in merito all'infortunio odierno avvenuto nel reparto Officina Carpenteria, al cambio del management e alla fase di negoziato ancora in corso sul futuro dell'ex Ilva.

«In merito alla trattativa con il governo - ribadiscono le organizzazioni sindacali - l'amministratore delegato di ArcelorMittal ha voluto chiarire che da parte della multinazionale c'è l'assoluta volontà di rimanere e stanno lavorando per trovare un accordo tra le parti. Fim, Fiom e Uilm hanno ribadito la propria contrarietà ad una trattativa che, di fatto, ha escluso le organizzazioni sindacali». Sul cambio dei manager stranieri deciso il 27 gennaio scorso «Morselli ha osservato - sostengono ancora le fonti sindacali - di aver dovuto sostituire i dirigenti portati da Mittal perché nella loro gestione avevano determinato perdite economiche e risultati non positivi, mentre nella gestione della fabbrica servono più competenze».