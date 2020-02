Ex Ilva: ingresso dello Stato più vicino

Versione stampabile

«Un incontro utile per ribadire le linee strategiche di fondo di questo negoziato, ma non certo per negoziare i dettagli». A parlare così è stato il premier Giuseppe Conte, dopo l’incontro di oggi con i vertici di ArcelorMittal che si è svolto nell’ambasciata italiana a Londra.

«Ci siamo aggiornati – ha poi spiegato Conte – perché ovviamente ci sono i rispettivi staff dei negoziatori e gli staff legali che stanno lavorando. Si sta definendo il piano industriale. Si stanno creando le premesse per l’ingresso del pubblico».

Il premier ha poi chiarito che «ci siamo soffermati anche su aspetti tecnici per quanto riguarda la transizione energetica. Lo abbiamo detto subito: vogliamo che questo sia uno degli stabilimenti più innovativi al mondo per quanto riguarda questo aspetto»

Nel corso dell’incontro si è parlato anche del numero di esuberi, che è un tema delicato nella trattativa relativa all’ex Ilva: «Ho ribadito – ha detto Conte – che per noi i loro numeri iniziali non sono accettabili. Preservare il livello occupazionale adeguato, elevato, per noi è fondamentale».

A chi gli chiedeva se quello di oggi possa essere definito un incontro risolutivo, il presidente del Consiglio ha spiegato che «il giorno 7 c’è l’udienza (al tribunale di Milano sul recesso del contratto da parte di ArcelorMittal; ndr) e quindi ci sono ancora dei dettagli da esaminare, sui quali non siamo entrati, però sicuramente ribadirci quali sono gli obiettivi e le strategie della negoziazione che stiamo portando avanti e ritrovarci a condividere questi obiettivi è stato importante e credo che questo offrirà ai nostri negoziatori nuova linfa e nuova energia per lavorare fino a notte fonda. Visto che in tribunale bisogna andarci, sarebbe bene arrivarci con un accordo».