Ilva: venerdì 17 incontro per l'integrativo

Versione stampabile

ArcelorMittal e i sindacati Fim, Fiom Uilm si vedranno venerdì prossimo 17 gennaio a Roma. Sul tavolo il contratto integrativo siglato dalla multinazionale dell'acciaio per gli stabilimenti ex Ilva e sostanzialmente 'revocato’ per il sito di Genova Cornigliano nei giorni scorsi.

Al confronto, che si svolgerà alle 10, parteciperanno i coordinatori nazionali di Fim, Fiom, Uilm e per ArcelorMittal siederà Cosimo Liurgo, responsabile relazioni industriali della multinazionale.

L’annuncio della convocazione del vertice ha subito provocato una prima reazione: «A Genova avevamo già deciso uno sciopero per lunedì mattina che a questo punto sospendiamo – spiega il segretario genovese della Fiom Bruno Manganaro – ma è chiaro che se non avremo risposte chiare dall’azienda lo attueremo lunedì 20».

Lo stato di agitazione a Genova era stato indetto dopo che ArcelorMittal aveva comunicato l’azzeramento di fatto del contratto integrativo a partire dal 31 dicembre in attesa di una nuova contrattazione: «Per noi la questione è semplice: fino a che non verrà ridiscusso tutto a un nuovo tavolo valgono gli accordi precedenti, non ci stiamo a far perdere salario ai lavoratori mentre è in corso fra l’altro una trattativa tra azienda e Governo da cui siamo tenuti fuori», chiarisce Manganaro.