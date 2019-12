siderweb TG:  le news della settimana

Versione stampabile

In questa edizione del siderweb TG: Ilva, prove di pace tra ArcelorMittal e Governo; Made in Steel, innovA e Bilanci d’Acciaio i fiori all’occhiello di siderweb; gli eventi, belli e no, che hanno caratterizzato il 2019; l’anno prossimo la crescita dei consumi di acciaio rallenterà.