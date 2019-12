Ilva: memoria “cautelare” di ArcelorMittal

Versione stampabile

I legali di ArcelorMittal hanno presentato nella tarda serata di ieri una memoria in via cautelare in merito al ricorso d'urgenza (ex articolo 700) presentato dai commissari straordinari dell'ex Ilva nella causa in corso al Tribunale civile di Milano.

Il testo della memoria si potrà conoscere solo a partire da domani e la decisione dei legali di ArcelorMittal è dovuta al fatto che ieri sera scadevano i termini per presentare le memorie: probabilmente si tratta più di un atto cautelativo che un passo per interrompere le trattative in corso con il governo sul futuro dell'ex Ilva di Taranto.

In molti infatti si aspettavano una richiesta congiunta di rinvio dell'udienza del 20 dicembre, così come avvenne per la prima udienza dello scorso 27 novembre. Ciò non toglie che le parti possano comunque addivenire ad un accordo e presentarsi il prossimo 20 dicembre davanti al giudice chiedendo un nuovo rinvio.